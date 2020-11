Trasporto illecito di rifiuti, autocarro sequestrato e denuncia a Messina

Il servizio di Polizia Specialistica di Messina comandato dal Commissario Giovanni Giardina, comandante vicario del corpo di polizia municipale, nella giornata odierna ha verbalizzato un nosocomio cittadino per errato conferimento di rifiuti ospedalieri, due bar del centro per la somministrazione al banco vietata dal Dpcm e tre condomini per la mancata differenziazione dei rifiuti accatastati nei carrellato in dotazione.

Gli agenti della squadra Spiagge e Torrenti, durante l'attività di controllo del territorio, hanno effettuato una serie di verifiche su diversi autocarri in transito nelle vie cittadine, il conducente di un autocarro è stato sorpreso intento a trasportare rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione e registrazione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il soggetto è stato deferito all'autorità giudiziaria e il veicolo sottoposto a sequetro giudiziario.

