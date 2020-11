Savoca, morto l'ex sindaco Giovanni Trimarchi: fu deputato Ars e fondò la "Cristo Re"

Una vita dedicata alla sua Savoca, di cui è stato a lungo amministratore, e alla medicina, che lo ha visto dare vita alla casa di cura “Cristo Re”, struttura punto di riferimento per tutto il territorio. Messina e la zona jonica piangono il professor Giovanni Trimarchi, scomparso all’età di 89 anni mentre si trovava ricoverato all’ospedale Papardo di Messina.

Medico, politico e amministratore che ha rappresentato un modello in tutti i settori in cui ha operato. Esponente di spicco della Democrazia Cristiana in provincia, è stato sindaco di Savoca dal 1972 al 1992, in quella che è stata la sindacatura più lunga del borgo collinare; dal 1996 al 2001 è approdato sui banchi dell’Ars come deputato di Alleanza Nazionale, eletto con 4.361 preferenze, e nel 2001 si è ricandidato al parlamento siciliano nella lista “Orlando Presidente” ma senza essere stato rieletto. I funerali si terranno giovedì 26 alle 15 nella chiesa madre savocese.

