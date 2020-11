Ricoveri agli ospedali di Barcellona e Lipari, l'Asp nomina commissione d'indagine

L’Asp di Messina vuol vederci chiaro su quanto accaduto negli ultimi giorni negli ospedali di Barcellona e Lipari e nomina una commissione d’indagine interna. “Preso atto delle presunte criticità - si legge in una nota -, descritte dagli organi di informazione, relative a casi di ricovero di pazienti presso l'Ospedale di Lipari e presso l'Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove in quest'ultimo caso sono già pervenute a questa direzione distinte relazioni dei due reparti ospedalieri interessati fra di esse non coincidenti, la direzione generale dell'Asp di Messina ha disposto la nomina di una commissione di indagine interna, composta dal direttore sanitario Bernardo Alagna, dal direttore del dipartimento cure ospedaliere Paolo Cardia e dal Risk Manager Aziendale Antonino Giallanza, con carico di accertare i fatti trasmettendo le risultanze entro il termine di cinque giorni, anche ai fini di informare l'autorità giudiziaria qualora ne ricorrano gli estremi”.

