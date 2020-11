Allerta meteo, scuole chiuse domani in molti comuni del versante ionico Messinese

"Scuole ancora sbarrate martedì 24 novembre in 13 comuni della zona jonica. La Protezione civile regionale ha infatti prorogato fino alle 24 l’allerta meteo arancione sulla Sicilia orientale, con fase operativa di preallarme per il rischio idrogeologico e idraulico, e dunque i sindaci hanno prorogato le ordinanze di chiusura emesse già domenica, quando sono stati chiusi i plessi in 15 centri. Domani lezioni sospese a Letojanni, Mongiuffi Melia, Gallodoro, Sant’Alessio Siculo, Savoca, Antillo, Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Alì Terme e Alì.

Plessi regolarmente aperti, invece, a Taormina, Giardini Naxos, Castelmola, Forza d’Agrò e Fiumedinisi (ieri chiuse), dove i sindaci non hanno ritenuto necessario emettere le ordinanze dopo aver consultato i bollettini meteo. A Limina e Scaletta la chiusura era stata già disposta nei giorni scorsi per il contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19. “Non chiudono per il coronavirus e chiudono per l’allerta meteo, ma poi non piove” commenta qualche cittadino sorpreso per la decisione.

Il bollettino prevede il persistere di precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con rovesci di forte intensità e attività elettrica; previste forti raffiche di vento e mari localmente molto mossi. Le amministrazioni locali ricordano alle popolazioni di non permanere nei piani scantinati e seminterrati delle abitazioni, di evitare di uscire di casa se non strettamente necessario, di non transitare e sostare su ponti, argini e strade limitrofe ai corsi d'acqua e a prestare particolare attenzione ai deflussi.

