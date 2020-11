La seconda ondata di Covid uccide ancora a Messina, altre tre vittime: la prima di Lipari

Altri tre morti si aggiungono alla lunga catena di decessi provocati dal Covid a Messina in questa seconda ondata.

Nelle ultime ore si sono registrati, al Policlinico Gaetano Martino, i decessi di un cinquantaseienne di Catania, che era giunto il giorno precedente nel capoluogo dello Stretto ed era stato ricoverato in rianimazione; di una donna di 84 anni, originaria di Grammichele (provincia di Catania), che da 5 giorni era in terapia intensiva; e di un pensionato di 73 anni originario di Lipari, prima vittima dell'isola.

Sono 42 le persone positive al Covid-19 a Lipari. Nelle isole minori dell’arcipelago delle Eolie non risultano contagiati e resta in vigore l'ordinanza che vieta gli spostamenti verso Lipari se non per motivi di necessità. Emessa una nuova ordinanza per i cimiteri che rimarranno chiusi il sabato e la domenica.

Questo l’attuale quadro dei ricoveri a Messina: Policlinico 61 (17 in rianimazione); Papardo 34 (6 in rianimazione), Barcellona ospedale Cutroni Zodda 27.

