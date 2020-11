Taormina, 12enne positivo al Coronavirus: quarantena per tutta la classe

Si registra un caso di positività di un minore a Taormina. Un bambino di 12 anni è stato contagiato dal Covid. A seguito di questo caso di positività è scattato il protocollo anti-Coronavirus da parte dell'Istituto Comprensivo di Taormina in sinergia con le autorità sanitarie.

È stata posta adesso in quarantena, in via precauzionale, l'intera classe in cui va a scuola il minore ed anche i docenti che erano stati a contatto con il ragazzino. Nella giornata di venerdì l'Asp dovrebbe adesso effettuare l'accertamento dei tamponi riguardanti sia i compagni di classe del bambino che gli insegnanti.

