Donna di Santa Teresa muore al Policlinico di Messina, la Procura apre un'inchiesta

Il ricovero in ospedale, l'intervento e, poi, il decesso improvviso. Una morte sulla quale ora andrà fatta chiarezza quella di una donna residente a S. Teresa di Riva, Rita Arpa, 57 anni, deceduta sabato scorso al Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, per la quale la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta.

I figli della vittima, originaria di Casalvecchio Siculo, vogliono infatti vederci chiaro e hanno deciso di sporgere denuncia per capire se vi siano responsabilità del personale medico in quanto accaduto alla madre, vedova da qualche anno e operatrice in una casa di riposo di Furci Siculo.

