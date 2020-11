Addio a Vincenzo Nunziata "Nuvio", ha fatto ballare i messinesi negli anni '80 e '90

Alzi la mano chi non ha ballato per vent'anni e passa, tra i frenetici 80 e i turbolenti 90, con le note di Vincenzo Nunziata, in arte Nuvio, chansonnier raffinato, che in duo con Malinconico ha rappresentato per almeno tre generazioni di messinesi, e non solo, un appuntamento fisso, elegante e spensierato, tra le discoteche e le feste private di tutta la provincia.

Oggi Nuvio, conosciutissimo ovunque con le sue camicie coloratissime e la voce suadente, ci ha lasciati per andare a suonare e cantare da un'altra parte, ma il ricordo di quelle serate alle Cupole di Milazzo, al Septimo, al Cabana al Tout Va di Taormina, rimarranno scolpite nella memoria collettiva di tanti messinesi. Napoletano d'origine, era medico di professione ma la tastiera è stata la sua vita.

