Coronavirus, contagi stabili nella Sicilia che punta sui Covid Hotel: già attivo quello di Taormina

La curva torna stabile. O almeno così sembra. Dopo il boom di giovedì, con oltre duecento casi in più nel giro di 24 ore, sono stati 1.707 i nuovi positivi al Covid19 registrati ieri (solo 14 in più rispetto al giorno precedente) su oltre diecimila tamponi. Continuano a crescere anche i ricoveri, 1.660 (+82), dei quali 210 in terapia intensiva (+5 rispetto al giorno precedente), mentre diminuisce il numero dei decessi (35, giovedì erano stati 40).

Numeri che, comunque, fanno rimanere alto il livello d'allerta. La Regione fa sapere che la Sicilia, con almeno un Covid hotel per ogni provincia, «è già in linea con le indicazione provenienti dalla Conferenza Stato-Regioni, durante la quale è stato chiesto ai territori di attivare strutture non ospedaliere dedicate al Coronavirus, ma prosegue nell'incremento delle residenze dedicate ai pazienti non gravi».

Nella provincia di Messina è già attivo un Covid hotel, l'Holiday Inn di Trappitello, a Taormina, con 40 posti dedicati ai pazienti che non richiedono cure specifiche. Un'altra struttura potrebbe aggiungersi a breve, nella zona nebroidea del Messinese: 50 mini-appartamenti a Sant'Agata Militello, che dovrebbero essere concessi in comodato d'uso gratuito alla Regione.

