Il sindaco di Francavilla di Sicilia positivo al Covid, contagi tra studenti a Roccalumera

Anche il sindaco di Francavilla di Sicilia, Vincenzo Pulizzi positivo al Covid-19. A darne notizia è stato lo stesso primo cittadino, dopo l’esito del tampone rapido di giovedì, anche se adesso è in attesa dell’esito del tampone molecolare.

L’Amministratore è comunque già in isolamento, da dove invita i cittadini a non abbassare la guardia e a rispettare tutti i protocolli di sicurezza. Al momento, in attesa di nuovi esiti dell’Usca, a Francavilla i positivi al Covid complessivamente sono 30.

A Roccalumera ieri alcuni studenti della scuola media sono risultati positivi al Covid-19 e il sindaco Gaetano Argiroffi, ricevuta la comunicazione dalla dirigente scolastica, ha deciso di chiudere in via prudenziale il plesso e di sospendere le attività didattiche per tutta la prossima settimana, da lunedì 16 a venerdì 20 novembre, allo scopo di tracciare compiutamente tutti i contatti stretti e contenere la diffusione del virus, a tutela della salute pubblica.

A Furci Siculo, dove da mercoledì sono chiusi l’asilo nido di Grotte e la quarta classe della Primaria del Centro dopo che le autorità comunali sono venute a conoscenza della positività al virus dei familiari di alcuni alunni, ieri il sindaco Matteo Francilia ha chiesto maggiore collaborazione e comunicazione da parte dell’Asp e non avendo ricevuto risposte dalle autorità sanitarie ha contattato il prefetto Maria Carmela Librizzi, riuscendo poi a dialogare con il direttore generale Paolo La Paglia.

“Se l’Usca non viene subito a fare i tamponi siamo in grandissima difficoltà - ha evidenziato - un genitore positivo potrebbe contagiare il figlio studente e far diffondere il contagio a scuola. Attenderò fino a lunedì, se non ci saranno fatti concreti saremo costretti a chiudere le scuole, ma mi auguro che le interlocuzioni avute abbiano un seguito”.

