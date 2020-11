Messina, nuovo passo verso la messa in sicurezza del lungomare tirrenico: lavori da 12 milioni

Nuovo passo verso la messa in sicurezza del lungomare tirrenico di Messina. La struttura regionale contro il dissesto idrogeologico ha infatti aggiudicato la gara per la realizzazione della progettazione esecutiva per la protezione di un fronte complessivo di una decina di chilometri. Gli uffici di piazza Ignazio Florio, diretti da Maurizio Croce, hanno aggiudicato le indagini tecniche utili ai lavori di mitigazione del rischio nei tratti di costa più compromessi.

L'area interessata è quella compresa tra gli abitati di Acqualadroni, Marmora, Rodia-Puccino, Tono, Mulinello e Mezzana. Ad aggiudicarsi l'appalto (10 le buste presentate) è stato il raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dalla Dinamica srl di Messina. Sulla base d'asta di 336.000 euro è stato presentato un ribasso del 43% pari a poco più di 200.000 euro. In novanta giorni il progetto dovrà essere pronto e a quel punto potrà scattare la fase di avvio dei lavori. Oggi non sono stati individuati i fondi ma da Palermo trapela ottimismo sulla possibilità di recuperarli, per esempio, attraverso le misure del Patto per il Sud. Si tratterà di un'opera di grande rilevanza per tutta la zona. Infatti è previsto che i lavori possano avere un valore complessivo di 12 milioni di euro. L'obiettivo è quello di salvaguardare l'incolumità pubblica e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo dei marosi.

