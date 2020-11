Lipari, il sindaco vieta gli spostamenti tra le isole del territorio comunale

Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni a causa dell'aggravarsi dell'andamento epidemiologico del Covid nel territorio eoliano ha emesso un'ordinanza con la quale dispone che da oggi sino al 26 in tutte le isole facenti parte del Comune di Lipari è vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

E' vietato altresì lo spostamento tra le diverse isole del territorio comunale, salvo sempre per comprovate esigenze. In tutti i casi per gli spostamenti consentiti servirà presentare l'autocertificazione.

