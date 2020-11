Arcidiocesi di Messina, don Sturiale è il nuovo direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali

Don Giovanni Sturiale è il nuovo direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela: la nomina dell’arcivescovo, dello scorso 5 novembre, è stata resa nota oggi. Don Giovanni, classe 1980, è originario di Roccalumera. E’ stato ordinato sacerdote il 22 aprile 2017 (insieme a don Giuseppe Maio e don Paolo De Francesco sono stati i primi tre giovani ordinati da mons. Giovanni Accolla giunto a Messina il 7 gennaio dello stesso anno).

Laureato in scienze politiche, entra in seminario nel 2010; dopo aver concluso il percorso di studi con il titolo di baccalaureato in Sacra Teologia, viene chiamato in Curia per coadiuvare il segretario arcivescovile (incarico che manterrà per un periodo anche sotto l’episcopato di mons. Accolla). Subito dopo l’ordinazione è stato nominato vicario parrocchiale della comunità di “S. Elena” (che già frequentava da diacono) e della chiesetta del Ringo; dal 2017 al 2019 è stato delegato arcivescovile per l’Ordo Virginum.

A luglio 2018 riceve la nomina di assistente del Settore adulti dell’Azione Cattolica diocesana e il 12 agosto dello stesso anno inizia il mandato di parroco nella comunità “S. Teresa del Bambino Gesù” di Montepiselli. Da gennaio di quest’anno è cappellano di Casa Serena.

