L'incendio in via Conte di Torino a Messina, l'appello dei residenti: "Abbiamo perso tutto"

Sono ingenti i danni dell’incendio divampato ieri in via Conte di Torino, a Messina. Almeno quattro le abitazioni coinvolte, alcune quasi totalmente devastate dalla fiamme. Una famiglia, con bimbi piccoli, è disperata: "Abbiamo perso tutto, aiutateci", dice una signora, con un appello diffuso alle istituzioni.

Intanto oggi è anche il giorno delle indagini e degli accertamenti di carabinieri e vigili del fuoco, volte a stabilire le cause del rogo che, intorno alle 18.30, si è sviluppato in un alloggio in fase di ristrutturazione. A quanto pare è di proprietà dell’Iacp.

