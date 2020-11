L'incendio di via Conte di Torino a Messina, si cerca una sistemazione per le 19 persone evacuate

Un nucleo familiare verrà accolto in uno degli alloggi di transito di Bisconte a Messina, altri saranno ospitati da parenti fino a lunedì in attesa di trovare una sistemazione alternativa. Comune e Iacp a lavoro per cercare di trovare una soluzione abitativa per le quattro famiglie, un totale di 19 persone, che ieri sono state evacuate a seguito dell'incendio sviluppato in un appartamento di via Conte di Torino.

Questa mattina i residenti delle abitazioni danneggiate dalle fiamme e allagati per via dei copiosi getti d'acqua che sono stati necessari per domare le fiamme, in parte sono tornati all'interno delle proprie case, più che altro per recuperare i propri effetti personali e il necessario per trascorrere i prossimi giorni.

Due sono le abitazioni che hanno subito i maggiori danni, altre dovrebbero tornare agibili, anche se ancora non si hanno certezze sui tempi.

"Una delle famiglie - ha detto l'assessore comunale alla Protezione civile Massimo Minutoli, giunto sul posto questa mattina - di concerto con l'assessorato ai Servizi sociali oggi stesso sarà collocata all'interno di uno degli alloggi di transito di Bisconte, per quanto riguarda i restanti nuclei, sono due le situazioni più gravi a cui contiamo di dare risposte, di concerto con Iacp, lunedì prossimo".

