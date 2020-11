Taormina, sale a 37 il numero di contagiati dal coronavirus

Sale a 37 il numero complessivo dei contagi da Coronavirus nel territorio di Taormina. Si registrano, infatti, 11 nuovi casi in città nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Lo ha reso noto il sindaco della città, Mario Bolognari.

"Alcuni soggetti sono assolutamente sintomatici ma c'è anche il caso di una persona che ha avuto dei sintomi abbastanza consistenti e ha avuto un ricovero presso l'ospedale Covid della provincia. Ci preoccupa il fatto che questa persona abbia un nucleo familiare dove anche altri componenti sono risultati positivi, anche se questi per fortuna senza queste gravi conseguenze. Ci auguriamo che non ci siano conseguenze ulteriori e che la persona ora ricoverata possa guarire al più presto".

Alla fine del mese scorso Taormina era ancora ferma ad 11 casi di Covid ma all'ultimo aggiornamento del 30 ottobre scorso a Taormina i contagi erano poi arrivati a quota 26 e in quella circostanza si era registrata, per altro, un'impennata dei casi di Covid con un netto incremento di ben 15 casi in quattro giorni.

