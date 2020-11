Messina, studente marocchino trova un portafogli con soldi e documenti e lo restituisce al proprietario

Trova un portafogli con dentro documenti d'identità, carte di credito, 155 euro in contanti e tre assegni e li restituisce al proprietario. È successo a Messina, lo scorso 30 ottobre. Autore del nobile gesto, un giovane marocchino di 20 anni, Othmane Ait Mhamed Ou Ali, studente all'ultimo anno presso l'istituto nautico Caio Duilio.

Il giovane, accompagnato da un amico, senza pensarci due volte, ha consegnato tutto ai Carabinieri che hanno rintracciato il proprietario, una donna di 60 anni. Fuor di retorica, il ragazzo ha dichiarato che quei soldi gli sarebbero serviti, ma che non poteva di certo rinunciare ai suoi valori. Un po’ di delusione c’è stata quando, come ringraziamento, (come riferito dal giovane protagonista) non ha ricevuto dalla donna nemmeno un grazie. Ma per lui è andata bene così, di certo rifarebbe la stessa cosa.

"In periodo di crisi la tentazione poteva essere molto forte. Ci piace dare risalto - sottolinea Massimo Ipsale, docente del Caio Duilio - a un gesto che ahinoi è sempre più raro, ma che dimostra, ancora una volta, che in una società complessa e difficile come la nostra, c'è ancora chi crede nei principi e nei valori morali. Che poi l'autore del bellissimo gesto sia un giovane extracomunitario, questo forse smentisce i preconcetti, i pregiudizi ed i luoghi comuni che, purtroppo, ancora albergano in una frangia malata e miope della nostra società".

