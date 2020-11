Impennata di contagi ad Acquedolci, 28 nuovi positivi: 10 casi a Torrenova

Impennata di contagi ad Acquedolci, dove sono 28 i contagiati accertati con i tamponi molecolari, più altre sei persone positive al test rapido in attesa di riscontro. Nuovi casi anche tra gli alunni delle classi già in quarantena precauzionale. In particolare, sono tre positivi alle scuole medie e due alla scuola dell’infanzia.

“Anche se il numero di positivi cresce e la situazione rimane seria ma comunque è sotto controllo – assicura il sindaco Alvaro Riolo –. Anche quelle di oggi sono positività di cittadini già in isolamento e tutte collegate ai casi già noti. Non perdiamo la calma e la lucidità, ne usciremo più forti di prima”.

A Torrenova, sono invece dieci le positività riscontrate col tampone molecolare, già sottoposti ad isolamento fiduciario dopo il test rapido. I sindaci di Torrenova Salvatore Castrovinci, e Capri Leone Filippo Borrello hanno chiuso le scuole di ogni ordine e grado ai fini dell’effettuazione di uno screening su base volontaria rivolto a docenti, personale non docente e alunni dell’istituto comprensivo.

