I contagi da Coronavirus aumentano nel Messinese, nuovi casi a Itala e Scaletta Zanclea

Contagi in salita a Itala, dove la diffusione del Coronavirus sta provocando non poco allarmismo. La crescita è preoccupante ed anche in questi giorni si sono registrati altri due casi di positività. Sono infatti già 10 le persone residenti nel Comune jonico che dopo essere state sottoposte al tampone, sono risultate contagiate.

Tutte però sono asintomatiche ed allo stato attuale non avvertono seri sintomi e si trovano in isolamento domiciliare. Anche a Scaletta Zanclea la temibile infezione che falcidiando il mondo intero, con vittime, turbamenti ed inquietudini, dopo i contagi della settimana scorsa, ha colpito altre persone e sono già 5 i casi di positività al Covid 19.

Fra queste anche un operatore sanitario che sarebbe stato contagiato nel suo ambito lavorativo ed un componente della locale giunta municipale. L’assessore pare abbia contratto il virus mentre coordinava gli interventi eseguiti da alcuni operatori specializzati impegnati nella sanificazione dei locali dell’asilo nido comunale, nel cui interno si erano già registrati dei contagi.

Quattro dei contagiati non presentano alcun sintomo della malattia, mentre un pensionato di Guidomandri Marina ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere ed è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Messina.

Intanto il sindaco di Scaletta Zanclea Gianfranco Moschella di fronte all’evoluzione epidemiologica al fine di fronteggiare i rischi che incombono sulla salute pubblica e sulla salubrità degli ambienti di lavoro oltre agli interventi di sanificazione effettuati nei locali del Municipio, dell’Asilo nido e dello scuolabus, ha disposto con propria ordinanza, la chiusura della locale scuola media, delle elementari, dell’infanzia e dell’asilo nido fino al prossimo 8 novembre, mentre gli Uffici comunali sono aperti ed il pubblico può essere ricevuto solo per appuntamento.

Tutti i bimbi che in questo periodo hanno frequentato l’Asilo nido, su disposizione delle autorità sanitarie, sono soggetti ad un continuo monitoraggio.

