Panico a Roccalumera, incendio all'ultimo piano di una palazzina: nessun ferito, danni ingenti

Momenti di panico oggi pomeriggio a Roccalumera, dove è esploso un incendio all’ultimo piano di una palazzina. Le fiamme sono divampate al quarto livello di un edificio situato sul corso Umberto I nella parte sud del paese, al civico 22, e hanno interessato un appartamento che si affaccia sul lungomare Cristoforo Colombo.

Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare ma probabilmente di natura accidentale, ha interessato in particolare la copertura in legno dell’alloggio, dove si trovavano installati anche dei pannelli solari, sulla quale le fiamme si sono estese rapidamente interessando in parte anche gli interni. In pochi minuti l’incendio ha mandato in fumo quasi tutto il tetto provocando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

All’interno dell’appartamento non si trovava nessuno e la proprietaria che stava per rientrare proprio mentre divampavano le fiamme è stata fatta allontanare in tempo. A Roccalumera sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni raggiunti poco dopo da una squadra del Comando provinciale con un’autoscala e un’autopompaserbatoio di supporto: i pompieri sono intervenuti sia dall’interno che dall’alto per domare le fiamme. Nessuno è rimasto ferito ma i danni sono ingenti. Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia municipale e il 118.

