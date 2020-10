Controlli nel weekend a Messina, multe per abbandono di rifiuti e consumo di alcol

La polizia specialistica diretta dal comandante vicario commissario Giovanni Giardina ha effettuato i una serie di attività finalizzate accertare il rispetto delle ordinanze restrittive previste per l’attuale emergenza Covid. Sono stati controllati nella notte circa 70 locali di Messina che di fatto hanno rigorosamente rispettato l’ordine di chiusura previsto per le ore 24.

Nella medesima notte la squadra comandata per il Controllo sul conferimento di rifiuti ha elevato 15 verbali da 450 euro ciascuno per conferimento in giornata vietata e tre verbali per abbandono di rifiuti a terra da 600 euro. La polizia specialistica ha altresì posto sotto sequestro giudiziario una autovettura che con un impianto stereo fuori legge, causando disturbo della quiete pubblica in orario notturno circolava nel centro cittadino con musica ad altissimo volume.

Accertata inoltre una occupazione totalmente abusiva di suolo pubblico mentre un giovane è stato fermato in via Salandra in quanto sorpreso a sfrecciare ad alta velocità nelle vie cittadine. Per quest’ultimo una sanzione amministrativa ed una detrazione di 5 punti dalla patente. Sanzionate tre persone per consumo di alcol su area pubblica fuori dall’orario consentito e due persone privi dei Dip in spazi pubblici particolarmente affollati.

Presidiate infine le aree di Cristo Re al fine di prevenire l’utilizzo illegale di giochi pirotecnici. In corso indagini da parte della Polizia Specialistica atti a verificare i luoghi frequentati da un soggetto in quanto, a seguito di accertata positività al Covid-19, sembrerebbe che questi abbia frequentato una palestra.

