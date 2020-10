Nuova vittima del Coronavirus a Messina, morto al Policlinico un anziano di Saponara

È una guerra contro il tempo, quella condotta dall’Asp di Messina che, con l’aiuto delle Usca (Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale), cerca di “stanare” i contatti avuti da ogni soggetto contagiato. Sotto la lente gli istituti scolastici, le strutture sanitarie, i luoghi della movida, ma anche gli ambiti familiari.

Sale ancora il numero dei contagiati a Messina e provincia: 78 casi in più rispetto al report del giorno prima. Il totale, a ieri, è arrivato a 710 positivi, di cui 674 in isolamento domiciliare. Sempre ieri al Policlinico si sono registrati 3 nuovi ricoveri, due donne e un uomo rispettivamente di 61, 83 e 69 anni, due di Messina e uno di Riposto, che portano il numero attuale degli ospedalizzati a 37: 31 in malattie infettive e 6 in terapia intensiva.

Da segnalare anche la morte di un uomo di 81 anni di Saponara, che porta a 8 il numero totale dei decessi nella seconda ondata.

Una segnalazione ha riguardato una famiglia pronta per imbarcarsi per una crociera sulla MSC Magnifica in partenza da Messina. Un componente è risultato positivo ai controlli di routine ed è stato costretto a rinunciare alla crociera con gli altri quattro familiari.

