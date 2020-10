Milazzo, aumentano i positivi: 14 i contagi ma sotto osservazione anche il circondario

Aumentano i positivi nella città del Capo. Il dato ufficiale parla di 14 contagiati, tutti residenti nella città del Capo, ai quali però si aggiungono coloro che pur lavorando a Milazzo risiedono altrove. In particolare sotto osservazioni vi sarebbero importanti aziende del territorio che avrebbero messo in isolamento propri dipendenti.

Mancano anche coloro che sono stati sottoposti a tampone e attendono ancora l’esito. E poi ci sono coloro che sono entrati in contatto con i positivi, sono in isolamento e pure dovranno essere sottoposti a tampone. Ma i tempi purtroppo sono lunghi anche dalle nostre parti. Ieri sera poi è arrivata anche la notizia di un docente positivo all’istituto tecnico “Majorana”. L’insegnante, non residente a Milazzo, sarebbe asintomatico e in isolamento.

La scuola ha attuato il protocollo previsto con l’Asp, mettendo in isolamento due docenti che erano entrati in contatto col collega e bloccando l’attività didattica nelle tre classi (frequentate da una sessantina di ragazzi) dove il docente aveva fatto lezione. Disposta l’immediata sanificazione delle tre classi interessate al problema. Anche qui saranno importanti i riscontri. Nei giorni scorsi analogo problema si è registrato nella classe di una scuola del primo circolo didattico e anche in quel caso la preside ha disposto la sospensione dell’attività della classe interessata

