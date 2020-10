Medico contagiato al poliambulatorio di S. Alessio: isolamento domiciliare per i familiari

Si registra un caso di Coronavirus al Poliambulatorio dell'Azienda sanitaria provinciale di Sant'Alessio Siculo. Ieri è stato infatti comunicato al personale che un medico che opera all'interno della struttura sanitaria è risultato positivo al Covid-19 dopo essersi sottoposto a tampone in un laboratorio convenzionato. L'azienda, non appena ricevuta la comunicazione, ha disposto in tarda mattinata l'immediata sanificazione dei locali di via Maresciallo Altadonna, operazione che ha costretto il personale medico e amministrativo a rimanere all'esterno in attesa della conclusione degli interventi e nel rispetto dei tempi previsti, in modo da non correre rischi per la salute legati all'eventuale inalazione dei prodotti utilizzati.

Il medico risultato contagiato, una donna residente a Santa Teresa di Riva, era assente dal lavoro da una settimana e, nei giorni scorsi, ha accusato lievi sintomi del virus, fin quando ieri ha scoperto di essere positiva al Coronavirus, avvisando l'Asp. Sia lei che i suoi stretti familiari, che di conseguenza dovranno sottoporsi a tampone, si sono posti in isolamento domiciliare nella loro abitazione di S. Teresa di Riva.

