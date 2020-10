Coronavirus: a Castel di Lucio si allenta la morsa, nuovi casi a Caprileone e Letojanni

Nessun focolaio al Comune di Roccafiorita, due nuovi positivi a Letojanni e uno a Caprileone, ma soprattutto si allenta la morsa delle restrizioni a Castel di Lucio: i positivi restano 18 ma da domani riapriranno le scuole.

Come si legge sulla Gazzetta del Sud oggi in edicola, è stabile al momento la situazionea Castel di Lucio, piccolo centro nebroideo di 1250 anime dove i positivi restano 18, confermati anche sulla base dei controlli eseguiti ieri dopo la quarantena. Allarme rientrato a Roccafiorita dopo i tamponi eseguiti sugli amministratori e sui dipendenti comunali in seguito al caso di positività emerso mercoledì, che ha riguardato un impiegato che presta servizio anche nel Comune di Savoca. A Letojanni ci sono altri due casi di positività e a Caprileone è stato registrato il quarto caso di contagio da Coronavirus.

