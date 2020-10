Treni Messina-Palermo, Udicon Patti: "Disagi costanti, appello a Trenitalia"

"Sono davvero numerose le segnalazioni che ci hanno raggiunto dai pendolari della tratta ferroviaria Messina-Palermo. Emerge un quadro di costanti disservizi di cui l’U.Di.Con di Patti ha verificato sul campo la fondatezza. Arriva il maltempo e subito Trenitalia cancella le corse, come avvenuto fra lo scorso 13 e 14 ottobre. A ciò si aggiungono le difficoltà sugli autobus sostitutivi che, lo scorso martedì sera, sarebbero rimasti fino alle ore 22 fermi in attesa di istruzioni. L’U.Di.Con raccoglie e sposa i reclami dei pendolari che, quotidianamente, devono confrontarsi con tali disagi nel loro tragitto verso il lavoro e altri impegni, e chiede a Trenitalia di intervenire con decisione per evitare altri disservizi e dare risposte chiare all’utenza". Lo afferma Dario Giacoppo, responsabile per la sede di Patti dell’Unione per la Difesa dei consumatori.

"Ulteriore elemento di preoccupazione – prosegue Giacoppo – riguarda la scarsa pulizia dei vagoni che molti consumatori avrebbero riscontrato, nonché le carenze sugli igienizzanti che spesso sarebbero vuoti o non presenti all'apertura delle porte. Confidiamo nella disponibilità di Trenitalia a farsi carico di una pronta soluzione per migliorare l'efficienza della linea Messina-Palermo", conclude il responsabile U.Di.Con.

