Contagi da Coronavirus in aumento, il Policlinico di Messina sospende l’attività didattica: lezioni solo on line

Al policlinico universitario di Messina nelle ultime ore cinque nuovi ricoveri. Un paziente di 81 anni dalla zona rossa di Galati Mamertino, un 61enne che lavora al liceo La Farina, un 82enne di Castel di Lucio, un 40enne arrivato dal Pronto soccorso dell'ospedale Piemonte, un 69enne con altre patologie. Un paziente ricoverato da agosto, passato anche dalla rianimazione, è stato dimesso e posto in isolamento domiciliare.

Adesso ci sono 16 ricoverati a malattie infettive e tre in terapia intensiva. E intanto l’Azienda del Policlinico, «a causa dell’incremento dei casi su tutto il territorio nazionale», ha sospeso lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per il primo semestre dell’anno accademico, comprese le esercitazioni, laboratori e tirocini, programmate nelle aule ubicate presso il Policlinico. Le lezioni da domani si svolgeranno solo in modalità telematica.

Intanto all'ospedale Papardo c'è apprensione tra i dipendenti per i quattro casi riscontrati negli uffici amministrativi. Tutti asintomatici e in isolamento domiciliare. Il direttore generale Mario Pajino, però, getta acqua sul fuoco e assicura: «All'ospedale Papardo non c'è alcun focolaio».

Al liceo La Farina, dopo il caso dello studente positivo ma fortunatamente collegato solo a distanza con la scuola spunta, affiora il caso di un dipendente positivo al coronavirus, ricoverato al Policlinico. Al liceo Archimede contagiata una studentessa che ha partecipato venerdì a una festa privata in città. Apprensione tra i genitori di un centinaio di ragazzi presenti alla serata organizzata per festeggiare i 18 anni di uno studente.

