Il coronavirus fa una vittima nella zona rossa di Galati Mamertino: un uomo di 73 anni

Un uomo di 73 anni originario di Galati Mamertino, il comune 'zona rossa' per disposizione della Regione, è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale per difficoltà respiratorie.

L’uomo soffriva da tempo di gravi patologie ed era risultato positivo al Coronavirus.

Da domani nella zona rossa di Galati Mamertino sarà attivata la guardia medica H24. L’amministrazione aveva chiesto l'invio di un’ambulanza Covid con 2 medici, la Regione ha concesso la riattivazione della guardia medica attiva giorno e notte, visto che oramai i positivi sono 115.

