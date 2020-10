Allarme Coronavirus a Galati Mamertino, i contagiati adesso sono 115

Galati Mamertino, comune diventato "zona rossa", tocca la quota di 115 contagiati dal Coronavirus. Lo ha detto Antonio Baglio, sindaco di Galati Mamertino su Rai Radio1.

"Nel mio paese di 2600 abitanti, dopo aver scoperto un caso di Covid, siamo arrivati che ad oggi abbiamo trovato 115 positivi accertati. Un numero molto elevato. La regione ha dichiarato zona rossa da ieri alle 14.00. E' arrivato l'esercito, polizia e carabinieri hanno chiuso tutti i varchi del comune ci sono solamente due varchi di accesso percorribili per motivi strettamente necessari per andare a lavoro o per motivi sanitari. Questo sacrificio ci sta consentendo di bloccare la diffusione del virus. La cittadinanza sta rispondendo bene. I positivi sono tutti in isolamento. I positivi e i loro contatti: circa 500 persone in isolamento".

© Riproduzione riservata