Messina, club Lions inaugura il Centro sanitario in aiuto dei più deboli

È stato inaugurato stamattina, all'hotel Royal, il Centro sanitario So. San. Lions "Messana". La struttura, fortemente voluta dalla So. San. Italia e dai club Lions e Leo Messina Host, fornirà alle fasce più deboli assistenza sanitaria, legale e fiscale.

A sancire la nascita ufficiale del Centro, la firma, nel corso della cerimonia, del protocollo d'intesa tra i due club promotori, la So. San. nazionale, il Comune di Messina e l'Ordine dei Medici. L'evento è stato inoltre l'occasione per presentare il progetto del Lions Club Messina Host e di So. San. "Messina" sulla prevenzione della scoliosi, rivolto agli adolescenti delle fasce di popolazione più svantaggiate che potranno effettuare visite ortopediche gratuite per l'accertamento di questa patologia.

© Riproduzione riservata