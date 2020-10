Liceo La Farina di Messina, presto più lezioni "in presenza"

Torna a suonare la campanella nelle scuole messinesi, ma l'orario è più pesante per le istituzioni, i presidi, che per i ragazzi. La fase di assestamento non si è affatto conclusa e ancora in tantissimi istituti si vive la provvisorietà tipica dei primi giorni di scuola. Colpa di un adeguamento alle regole e alla distanze imposte dalle norme, che ancora non possono essere pienamente applicate.

E, visto che è passato, almeno per le superiori, quasi un mese dall'avvio delle lezioni, non mancano i genitori che chiedono spiegazioni e vorrebbero che cambiasse qualcosa nell'organizzazione. È il caso del liceo La Farina, dove, hanno fatto lezione in presenza in maniera continuativa, dal 14 settembre, solo i giovani del quarto ginnasio. Una fase di ambientamento che ha dato loro la possibilità di approcciarsi al nuovo ciclo di studi in maniera meno traumatica.

