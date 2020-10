Focolaio di Coronavirus, per Galati Mamertino ipotesi "zona rossa"

Lo spettro della “zona rossa” si fa sempre più incombente sulla comunità di Galati Mamertino dopo gli esiti dei tamponi molecolari eseguiti venerdì che hanno fatto schizzare a 69 il numero complessivo dei positivi accertati, con ulteriori 47 positività che si sono aggiunte alle 22 già accertate fino alla giornata di sabato.

«Siamo in contatto con il commissario straordinario per l’emergenza Carmelo Crisicelli e con l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza per valutare tutte le misure necessarie», ha detto il vicesindaco Vincenzo Amadore. Per l’avvio dell’istanza di dichiarazione della zona rossa, che spetta per competenza al presidente della Regione, sembra però essere davvero solo questione di ore.

In tarda serata il sindaco Nino Baglio ha firmato l’ordinanza che aggiunge norme stringenti tra le quali «la limitazione all’accesso e all’allontanamento dal territorio comunale per tutti i residenti e altri soggetti, se non per motivi strettamente indispensabili, per comprovate esigenze lavorative e per l’ingresso e uscita di prodotti alimentari, sanitari, di beni e servizi essenziali».

