Messina, divieti di sosta e transito: ecco le strade interessate

Da lunedì 12 a sabato 31, sarà vietata a Messina la sosta 0-24 per soli tratti di intervento giornaliero, su entrambi i lati di via Consolare Pompea, nel tratto compreso tra l’impianto di sollevamento denominato “Paradiso” e villa Pace. Il provvedimento viario è stato disposto per consentire lavori di espurgo del collettore Cassina.

La villa Mazzini, I’area denominata “Batteria Masotto” alla Passeggiata a Mare e la piazza Sacerdote Cutugno a Ganzirri, lunedì 12, dalle ore 8 alle 20, resteranno chiuse e/o delimitate da transenne per trattamenti fitosanitari in materia di lotta contro il punteruolo rosso “Rhyncophorus Ferrugineus”.

Per consentire l’approntamento e la delimitazione dell’area di cantiere relativa ai lavori finalizzati alla regolamentazione stradale di Largo La Rosa con la realizzazione del cordolo spartitraffico centrale, sono stati disposti provvedimenti viari. Da lunedì 12 a sabato 31, in via Adolfo Celi/via Taormina, nel tratto compreso tra 50 metri a sud dell’intersezione con le vie B. Colleoni e Ennio Quinto, sarà in vigore il divieto di sosta, 0 -24 su entrambi i lati; istituiti il limite massimo di velocita 20 km/h e, per singoli tratti di intervento non superiori a 40 metri, il divieto di transito veicolare nella parte centrale della carreggiata stradale per una larghezza di 3 metri con il conseguente restringimento della carreggiata stradale nei due sensi di marcia, garantendone la continuità, in sicurezza, in entrambi i sensi di marcia e l’attraversamento veicolare in corrispondenza delle intersezioni non interessate dalla collocazione del cordolo spartitraffico centrale. Sarà infine garantito, con la collocazione di idonei segnali di indicazione, l’attraversamento pedonale.

Domenica 11 si terrà la manifestazione “III Raduno Auto d’Epoca”, esposizione di autovetture di interesse storico e collezionistico. Per consentirne lo svolgimento, dalle ore 8 alle 12 di domenica, in via Sacchi saranno vietati le sosta su entrambi i lati ed il transito veicolare.

Da lunedì 12 a venerdì 16, per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto semaforico per la regolamentazione del senso unico alternato, in via Comunale San Michele vigeranno la chiusura al transito per semicarreggiata, il divieto di sosta in prossimità delle aree limitrofe agli impianti semaforici per lo stazionamento dei mezzi d’opera e, se necessario, la chiusura al transito veicolare con l’assistenza della Polizia Municipale.

Da martedì 13 sino al 30 novembre, sarà istituito il senso unico alternato di circolazione, con regolamentazione semaforica, nel tratto della strada comunale San Michele – Portella, interessato dai lavori di realizzazione dei muri di sostegno in cemento armato, provvedendo a realizzare un idoneo spazio di assestamento veicolare sia a monte che a valle.

