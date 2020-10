Stalli e divieti di sosta a Messina, ecco le strade interessate

Dalle ore 8 di lunedì 12 alle 18 di venerdì 16, vigerà a Messina il divieto di sosta 0-24 sul lato sud della carreggiata sud di viale Boccetta, per un tratto di 15 metri a monte dell’intersezione con piazza Seguenza. Il provvedimento viabile è stato adottato al fine di consentire al Dipartimento Servizi Tecnici di effettuare interventi necessari nell’ambito del “Servizio di indagini geognostiche su terreni di fondazione delle spalle di appoggio degli impalcati di copertura dei torrenti”.

È stato istituito un ulteriore stallo per la sosta di veicoli a servizio di persone diversamente abili, in piazza Stella Maris a Minissale, antistante la scuola elementare Giacomo Leopardi, in adiacenza ai due già esistenti.

Domenica 11, nella fascia oraria 5 – 11, vigerà il divieto di sosta su entrambi i lati di via Marco Polo, tra via Contesse e largo La Rosa. La limitazione viaria è stata disposta per consentire alla Messinaservizi Bene Comune l’esecuzione di interventi di spazzamento meccanizzato.

