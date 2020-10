Messina, gli asili nido comunali si aprono alla città h24. Asquini: "Progetto innovativo"

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Messina Alessandra Calafiore e la presidente dell’Azienda Speciale Messina Social City Valeria Asquini comunicano l’avvio di un nuovo ed importante servizio di supporto alle famiglie. “Il servizio – evidenzia Calafiore – rientra in quella progettualità mirata, inserita nell’ambito dei percorsi della Buona Scuola, che ha consentito all’ente Comune di potere stare sempre più accanto alle famiglie dei più piccoli che, non sempre riescono a conciliare le esigenze primarie della famiglia con quelle lavorative. Si è scelto di mettere in campo questo progetto, poiché consapevoli che gli attuali ritmi di vita e il mutato assetto strutturale delle famiglie, spesso monogenitoriali, producono pesanti carichi di responsabilità, anche in termini di gestione della quotidianità, in capo ad un solo soggetto, divenendo essenziale il supporto delle Istituzioni, quali veri e propri caregivers familiari”.

“Nell’ambito della fascia di età 0-3 anni, l’Azienda Speciale – prosegue Asquini – è riuscita a venire incontro alle esigenze delle famiglie che lavorano offrendo un servizio di qualità nei tre Asili cittadini di S. Licandro, Giostra e Camaro. In particolare sono aperte le iscrizioni che, fino ad esaurimento posti, consentiranno alle famiglie di potere usufruire dei tre nidi comunali anche in orario pre-serale, serale, notturno e festivo, con laboratori e percorsi ludico-educativi dedicati, comprensivi di vitto e nanna.

"Questo innovativo progetto che si offre alla comunità messinese – conclude Asquini – si pone nell’ottica di garantire servizi che siano sempre più correlati ai concreti bisogni delle famiglie e si realizza grazie ad un personale educativo fortemente qualificato che consentirà ai più piccoli di apprendere l’inglese, di esprimere le proprie emozioni attraverso la musica e di conoscere i tempi dell’attesa attraverso il ciclo della natura”.

