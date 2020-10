Il Servizio turistico di Taormina trasloca, albergatori in stallo

Stretta finale verso i lavori di ristrutturazione di Palazzo Corvaja, finanziati dalla Regione. Il Comune di Taormina ha ricevuto il via libera da Palermo sulla richiesta di rilascio temporaneo dei locali da parte del Servizio turistico regionale in previsione delle opere da svolgere.

«Il 7 ottobre il Servizio turistico rilascerà i locali e li renderà, dunque, liberi per l'esecuzione dei lavori - rende noto il vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici, Enzo Scibilia -. A quel punto trasmetteremo gli atti all'Urega per avviare la relativa procedura finalizzata all'espletamento della gara d'appalto». Il Servizio turistico di Taormina, verrà trasferito per quanto concerne il front-office in via provvisoria presso la sede della Camera degli ex-combattenti e reduci in Corso Umberto.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE