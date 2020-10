Coronavirus, si allarga il focolaio di Castel di Lucio: altri 10 positivi

Dopo i primi due casi di positività accertati sabato scorso, altri 10 soggetti di Castel di Lucio sono risultati positivi a seguito del controllo a mezzo tamponi sulle 31 persone venute a contatto con i contagiati. Il sindaco Pippo Nobile con un messaggio video invita la comunità castelluccese a collaborare con senso di responsabilità limitando le uscite allo stretto indispensabile.

Intanto, in corso la sanificazione dei locali municipali e dei tre plessi scolastici del luogo che potrebbero rimanere chiusi fino a venerdì. In questi giorni sarà intensificato al massimo il controllo a mezzo tamponi per verificare l'andamento del contagio.

© Riproduzione riservata