Coronavirus a Messina, rischio focolaio a Rometta: 10 i contagiati

Una sessantenne di Rometta è stata trasferita ieri mattina dal padiglione C al reparto di Terapia Intensiva del Policlinico, rimasto senza pazienti Covid per nemmeno 24 ore. È Rometta il focolaio che preoccupa maggiormente in questo momento la provincia di Messina.

Sono 10 i contagiati nel centro tirrenico, 8 sono in isolamento domiciliare, uno in ospedale nel reparto di malattie infettive, uno in terapia intensiva. Il focolaio - si legge sulla Gazzetta del Sud in edicola - sarebbe scaturito da un viaggio e quindi dal rientro a Rometta Marea di una giovanissima, pare partita per un concorso di bellezza, e poi da una successiva festa a cui avrebbero partecipato alcuni dei contagiati che non sapevano di avere contratto il Covid.

Il virus, quindi, sarebbe stato contratto da alcuni giovani di una stessa comitiva e poi i loro familiari. Decine i tamponi effettuati. Al Policlinico sono due i romettesi ricoverati, un uomo e una donna di 60 anni che non sono dello stesso nucleo familiare. Nel caso dell'uomo sarebbe stato un viaggio a provocare il contagio. Nel caso della donna, ora ricoverata in rianimazione, appunto, il contagio è avvenuto in famiglia.

In totale sono dunque 10 i ricoverati al momento al Policlinico di Messina: 9 in malattie infettive, uno in terapia intensiva. Isolamento precauzionale per tre soggetti a Sant'Agata Militello, dove le misure precauzionali determinate dal focolaio avevano coinvolto anche la squadra di calcio. Accertati, ancora, 5 casi a Francavilla di Sicilia. È stato lo stesso sindaco, Vincenzo Pulizzi, a darne conferma attraverso i social network e ad istituire subito il Centro comunale di Protezione civile.

