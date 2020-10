Niente banchi monoposto nelle scuole di Messina, alunni a lezione solo sulle sedie

La rincorsa prosegue. Comune e Città Metropolitana di Messina sono ancora a caccia di aule e come era facilmente prevedibile i conti si chiuderanno definitivamente a ottobre o, in alcuni casi, anche a novembre.

E intanto scoppia la grana dei banchi monoposto che non arrivano e che stanno mettendo alle corde i presidi, costretti ad allungare gli orari ridotti o a passare ai doppi turni.

Ma c'è un altro nodo da sciogliere. Quasi nessuna scuola della città ha ricevuto i banchi monoposto che il Governo ha promesso: almeno 10.000 pezzi, necessari per far quadrare i conti nelle aule con il giusto distanziamento. Senza banchi monoposto possono accomodarsi almeno 3 o 4 alunni in meno.

Diverse scuole, per ovviare, hanno deciso di iniziare l'anno senza i banchi e i ragazzi hanno avuto solo le sedie.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE