Rocca di Caprileone, violenza sessuale ad alunna di 16 anni: bidello condannato a 10 anni

Dieci anni di reclusione. Questa la pesante condanna emessa ieri pomeriggio dal collegio giudicante del tribunale di Patti (presidente Ugo Scavuzzo, a latere Eleonora Vona e Francesco Torre), nei confronti di B. A., assistente scolastico di 60 anni, originario di un comune tirrenico ma residente a Rocca di Caprileone, accusato di violenza sessuale su minore, una studentessa di Rocca, sedicenne al tempo dei fatti contestati.

Oltre alla condanna, e al pagamento delle spese processuali, l'imputato è stato interdetto perpetuamente da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni e in altre strutture pubbliche e private frequentate prevalentemente da minori oltre ai pubblici uffici e all'interdizione legale per la durata della pena. Quindi, l'assistente scolastico è stato condannato al pagamento delle spese legali in favore delle costituite parti civile: 3.096 euro per la famiglia della presunta vittima, che è stata assistita dall'avvocato Bernardette Grasso e 1.290 euro per l'associazione Pink Project, che si occupa della difesa della donna da violenze ed abusi, la cui presidente, Maria Grazia Giorgianni, è stata assistita e rappresentata in giudizio dall'avvocato Cristina Manfredi Gigliotti.

