Cimitero comunale di Milazzo, finiti i loculi realizzati con la seconda edicola

I 25 nuovi loculi realizzati dal Comune di Milazzo a distanza di alcuni mesi dal primo lotto, dopo un travagliato iter, sono stati quasi tutti “occupati” e dunque c'è il rischio che torni il problema delle salme in attesa nella camera mortuaria a meno che non trovino “ospitalità” temporanea all'interno di cappelle private. E anche le Confraternite hanno comunicato al Comune di aver esaurito i posti. Insomma la questione del cimitero va affrontata in modo radicale per superate questa situazione che sa tanto di mortificazione visto che è davvero incomprensibile per coloro che perdono una persona cara all'improvviso e non sono iscritte a Confraternite, ritrovarsi senza la possibilità di assicurare una adeguata sistemazione al defunto.

Certo si potrà fare ricorso sempre ad altre edicole prefabbricate da 25 loculi da collocare all'interno del Camposanto, ma c'è anche una questione di spazi da utilizzare e le aree disponibile all'interno del cimitero sono sempre di meno. A questo punto sono due le strade da seguire: da un lato sbloccare l'impasse per le Società di mutuo soccorso che hanno chiesto da tempo una regolamentazione delle aree e dall'altra prevede una riorganizzazione dello stesso Camposanto, rimuovendo quei loculi che hanno superato la permanenza dei 99 anni. Difficile invece aprire all'ipotesi del project financing con i privati proprio per l'assenza di aree che non consente di effettuare un intervento di ampliamento.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE