Messina, studenti "in esubero" alla Mazzini: Consiglio d'istituto sulle criticità

È arrivato il momento del confronto. Alla scuola Mazzini di Messina, oggi è previsto un consiglio d'istituto che dovrà chiarire quali siano le reali criticità dell'istituto e quali le soluzioni immediate da poter applicare ad un caso che rischia di logorare tutti.

Quasi tutti gli studenti di tre terze classi della media non hanno ancora frequentato la scuola, nonostante sia partita giovedì scorso. Le loro famiglie protestano perché, viste le nuove misure di distanziamento, l'istituto non ha spazio per tenere tutti i ragazzi di queste classi nelle medesime aule e ha dovuto fare ricorso a classi aggiuntive nelle quali gli “esuberi” (il piccolo gruppo di alunni che non entrano nell'aula non è fisso ma cambia periodicamente) fanno attività parallela a quella del “luogo” d'origine.

