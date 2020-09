Taormina, 20 i casi di coronavirus: sono tutti in isolamento

Sono al momento 20 le persone positive al Covid a Taormina. È il dato aggiornato comunicato dal sindaco di Taormina, Mario Bolognari: «Nel frattempo - aggiunge - c'è chi era risultato positivo ad un primo test ed è poi guarito, essendosi poi sottoposto ai successivi controlli, con due tamponi negativi. Ad oggi tutti i positivi sono in isolamento obbligatorio insieme ai congiunti conviventi. Non c'è una concentrazione come era stato all'inizio, sia per quanto riguarda le età che gli ambienti specifici, e non c'è neanche una concentrazione di luogo».

«I vari positivi sono sparsi sul territorio e si trovano a Taormina centro e nelle frazioni. Le autorità sanitarie considerano la situazione non particolarmente allarmante, anche se viene richiamata l'attenzione sulla necessità di tenere alta l'allerta. Bisogna scaricare la app Immuni, che dà eventualmente comunicazione di aver avuto contatti con delle persone risultate positive.

«I numeri a Taormina sono al di sotto delle percentuali nazionali ma essendo Taormina una città aperta, con gente che arriva e che parte, è importante mantenere un livello alto di attenzione e di prevenzione».

