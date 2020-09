Rometta piange Andrea Cordaro: medico ed ex sindaco del paese

Sgomento a Rometta per la scomparsa improvvisa di Andrea Cordaro, 68 anni, medico, attuale presidente del consiglio comunale (dal 2004) e già sindaco di Rometta (consiliatura 1995/1999).

La ferale notizia ha lasciato attoniti cittadini, amici e amministratori locali. La figura del dott. Cordaro è stata ricordata dal primo cittadino, Nicola Merlino, e da coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue qualità umane e professionali. «Non posso ancora credere che Andrea non ci sia più, vorrei svegliarmi e vedere che sia tutto solo il frutto di un brutto incubo; nulla, per mille motivi, per me sarà più come prima, sia nella mia vita pubblica che privata», ha scritto il sindaco in un comunicato ufficiale.

Andrea Cordaro svolgeva ancora la professione di medico di famiglia, seguendo i suoi assistiti e non solo, con passione non facendo mancare ai pazienti la sua presenza nei momenti di bisogno. Nella giornata di oggi sarà allestita la camera ardente nell'aula consiliare, dalle ore 15,30 alle ore 20. Lunedì, giornata in cui sarà proclamato il lutto cittadino, si terranno i funerali nella chiesa Madre di Rometta superiore alle ore 16. Cordaro lascia la moglie Domenica Gazzara ed i figli Roberto e Simone.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE