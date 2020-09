Movida a Messina, controlli tra viale Europa e Boccetta: 13 denunce

I carabinieri del comando provinciale di Messina, nel corso dell’ultimo week end, hanno svolto servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, impiegando personale del Nucleo Radiomobile e delle compagnie Messina Centro e Messina Sud.

Servizi mirati, soprattutto, nelle zone della movida cittadina. I controlli hanno interessato, nello specifico, l’area compresa tra il viale Europa e Boccetta, anche e soprattutto piazza Lo Sardo, recentemente teatro dell’accoltellamento di un operaio da parte di un tunisino.

Un 44enne, un 37enne ed un 27enne denunciati perché sorpresi nella recidiva di guida senza patente. Denunciati anche un uomo di 40 anni e uno di 31 per guida in stato di ebrezza. Altre tre persone (37, 36 e 24 anni) denunciate per rifiuto dell’accertamento dell’uso di droga in quanto, alla guida di veicoli in apparente stato psicofisico alterato, hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti in ospedale per verificare se fossero alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Denuncia per portare coltelli vietati un 50enne e un 35enne. “Molestie” è il reato di cui dovranno rispondere tre persone fra i 30 e i 34 anni che diffondevano musica ad alto volume.

Inoltre, 7 persone, di età compresa tra 20 e 52 anni sono state segnalate alla prefettura come assuntori di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana e cocaina, detenute per uso personale, con il sequestro di circa 10 grammi di droga.

Nel corso dei servizi sono stati controllati complessivamente 137 veicoli e 155 persone con la contestazione di 17 infrazioni al codice della strada di cui 8 aventi rilevanza penale e 9 che prevedono sanzioni amministrative. Sono stati sottoposti a sequestro 3 veicoli perché i conducenti circolavano senza assicurazione e ritirate due patenti, in vista della successiva sospensione.

