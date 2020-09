Nuovo decesso da Coronavirus a Messina, è un 70enne di Oliveri legato al focolaio di Ganzirri

Nuova vittima da Coronavirus in Sicilia. Si tratta di un settantenne di Oliveri che era ricoverato al Policlinico in rianimazione. Un decesso che arriva in un giorno "da record " per i contagi registrati in Sicilia. Sono infatti 179 i nuovi positivi. Dall'inizio della pandemia non si erano mai registrati così tanti contagi in un solo giorno sull'Isola.

La vittima di oggi Fa parte del focolaio dell'Istituto ortopedico di Ganzirri che aveva già fatto registrare una vittima, ovvero il "paziente zero" che aveva dato il via al contagio all'interno della struttura.

E dal "caos" di Ganzirri si era generato un secondo focolaio, proprio a Oliveri. Uno dei pazienti dimessi dalla struttura ospedaliera, infatti, dopo essere risultato in un primo momento negativo, aveva accusato i sintomi tipici del Covid e, ad un secondo tampone, era risultato positivo.

