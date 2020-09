Liceo Seguenza di Messina, dal record di iscritti a quello di... aule mancanti

Partono le lezioni nella scuola più grande di Messina. Oggi primo giorno per le matricole del liceo Scientifico Seguenza, che rappresenta non solo il record di iscritti (oltre 1.500), ma anche quello del deficit di aule in città. Ben 54.

La soluzione “piena” a questa carenza non è arrivata, ma almeno metà del problema dovrebbe essere archiviato fra qualche settimana. Intanto slittano i tempi di consegna dei banchi monoposto. È durata pochissimi giorni la soddisfazione dei presidi per l'annuncio della distribuzione “prossima” in città. Ieri nuova comunicazione dal parte del Governo: se ne riparlerà dopo il 5 ottobre. E poi c'è il caso del Nautico Caio Duilio, con il sindaco metropolitano che sembra intenzionato a dare seguito alla realizzazione della seconda sede alla Zir.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE