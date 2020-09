Messina, i nuovi vigili sulla linea Shuttle e davanti alle scuole

Vertice a Palazzo Zanca per l’esame delle problematiche relative alla viabilità e alla sicurezza stradale di Messina, in particolare di via Consolare Pompea, e all'avvio del piano viario e dei servizi di polizia municipale che supporteranno la linea shuttle dell'Atm e che serviranno a controllare i flussi degli studenti negli autobus cittadini.

Alla presenza del sindaco Cateno De Luca, degli assessori Mondello e Musolino, del presidente dell'Atm Pippo Campagna, del dirigente della polizia municipale Signorelli e del responsabile dei Servizi operativi territoriali, maggiore Crisafulli, si è proceduto all’esame delle criticità di via Consolare Pompea dove si è accertato che le misure di prevenzione degli incidenti messe in atto dall’amministrazione si sono dimostrate efficaci, prova ne sia il fatto che non si sono più registrati incidenti gravi e mortali nell’arteria viabile dove in passato si è registrata la più alta percentuale di incidentalità stradale.

La polizia municipale, in accordo con Atm, ha inoltre predisposto un servizio di supporto alla linea di trasporto Shuttle coordinandosi con il piano viario di assistenza al servizio scolastico.

Nel dettaglio si è previsto l’impiego ogni giorno dei nuovi agenti di polizia municipale che saliranno a bordo dello Shuttle e si distribuiranno sul territorio, sia a nord che a sud, posizionandosi in corrispondenza delle scuole dove assisteranno l’utenza negli orari di apertura e chiusura e fornendo un servizio viabile nel resto del turno di servizio.

In tal modo si raggiungerà il duplice obiettivo di garantire l’utenza Atm nelle fasi del trasporto mediante la presenza a bordo dei mezzi della polizia municipale che verificherà anche il rispetto delle disposizioni sanitarie anti covid, e quello di garantire maggiore sicurezza dei cittadini in corrispondenza degli orari di entrata e di uscita degli studenti dalle scuole, garantendo al contempo un esteso servizio di viabilità.

© Riproduzione riservata