Messina, stretta contro l'abbandono dei rifiuti: 20 mila euro di sanzioni in 48 ore

Oltre 20mila euro di sanzioni nelle ultime 48 ore. È il risultato del rafforzamento del Nucleo decoro della polizia municipale di Messina, specializzato al contrasto degli “zozzoni” che rendono meno pulita la città.

Tra sabato e domenica è stata vera mano pesante. Elevati 25 verbali da 450 euro per conferimento in giornata non consentita e fuori orario. E ancora sette verbali per abbandono di rifiuti su suolo pubblico da 600 euro ciascuno, grazie anche all'ausilio delle “fototrappole mobili” installate già da diverso tempo.

Inoltre sono stati elevati due verbali per abbandono di rifiuti da veicolo in movimento da 108 euro (art. 15 del codice della strada) e altrettanti da 1667.67 euro per abbandono di veicolo carcassa e relativo prelievo con carroattrezzi.

