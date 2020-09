A Messina una serata dedicata ad Aurora De Domenico, la 14enne morta in un incidente

Un appuntamento speciale, un ricordo sentito, una location da rilanciare a Messina. Mercoledì, nell'ambito del cartellone di eventi organizzato all'Arena di Villa Dante, verrà presentato alle 18 il libro dedicato ad Aurora De Domenico, la 14enne scomparsa prematuramente il 23 agosto scorso in un terribile incidente stradale sulla Via Consolare Pompea.

Un giorno non casuale: il 16 settembre la giovane avrebbe festeggiato il suo 15esimo compleanno. Il libro edito dall'associazione culturale “La Gilda dei Narratori” verrà lanciato in una serata a lei dedicata. L'evento che ha ricevuto, fra gli altri, il patrocinio del Comune di Messina, della Quinta Municipalità, di vari ordini professionali, del Garante dell'infanzia del Comune di Messina Angelo Fabio Costantino, vedrà devoluto l'incasso derivante dalla vendita del libro in beneficenza. Infatti i fondi raccolti andranno a finanziare una borsa di studio ad uno dei ragazzi assistiti dall'Ufficio del servizio sociale del Tribunale per i minorenni ( Ussm) di Messina. Scelta, questa, che è stata curata dalla dottoressa Maria Palella.

La somma servirà per guidare un giovane nel sostegno allo studio visto come strumento di riscatto sociale. L'altra parte dei fondi sarà, invece, donata all'associazione “Il Bucaneve”, diretta dalla professoressa Carla Fortino, ed andrà a finanziare l'allestimento di alcune stanze nel Dipartimento materno infantile del Policlinico di Messina, che serviranno ad accogliere le famiglie fuori sede che devono curare i loro bimbi a Messina. I locali verranno, proprio, intitolati ad Aurora De Domenico. L'evento, fortemente voluto dagli “Amici di Aurora De Domenico” e condiviso con amore dalla famiglia della giovane messinese, sarà presentato da Alessia Gugliandolo, Giovanni e Giovanna Manetto (coorganizzatrice), la cui parte musicale sarà curata da Franco Laimo e Claudia Lo Cascio.

